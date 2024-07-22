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鉅亨速報

盤中速報 - 電腦及週設類指數類股表現疲軟，跌幅2.08%，總成交額12.54億

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 09:34

台股今日電腦及週邊設備業類股表現疲軟，22日09:34相關指數下跌2.08%，總成交額12.54億元，大盤占比3.59%。

該產業上漲家數8、下跌家數38、平盤家數2。領跌個股力致(3483-TW)22日09:34股價下跌12.5元，報173.0元，跌幅6.74%。

電腦及週設類指數近5日下跌4.42%，櫃買市場加權指數下跌2.45%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效

漲跌幅 電腦及週設類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -4.42% -2.45%
近一月 -4.72% +0.32%
近三月 +6.38% +12.05%
近六月 +4.37% +18.0%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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