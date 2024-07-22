盤中速報 - 電腦及週設類指數類股表現疲軟，跌幅2.08%，總成交額12.54億
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 09:34
台股今日電腦及週邊設備業類股表現疲軟，22日09:34相關指數下跌2.08%，總成交額12.54億元，大盤占比3.59%。
該產業上漲家數8、下跌家數38、平盤家數2。領跌個股力致(3483-TW)22日09:34股價下跌12.5元，報173.0元，跌幅6.74%。
電腦及週設類指數近5日下跌4.42%，櫃買市場加權指數下跌2.45%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|電腦及週設類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-4.42%
|-2.45%
|近一月
|-4.72%
|+0.32%
|近三月
|+6.38%
|+12.05%
|近六月
|+4.37%
|+18.0%
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