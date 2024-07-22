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鉅亨速報

盤中速報 - 其他電子類指數類股表現疲軟，跌幅2.41%，總成交額45.53億

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 09:34

台股今日其他電子業類股表現疲軟，22日09:34相關指數下跌2.41%，總成交額45.53億元，大盤占比13.05%。

該產業上漲家數7、下跌家數38、平盤家數1。領跌個股福華(8085-TW)22日09:33股價下跌5.45元，報49.45元，跌幅9.93%。

其他電子類指數近5日下跌3.36%，櫃買市場加權指數下跌2.45%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效

漲跌幅 其他電子類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -3.36% -2.45%
近一月 -0.33% +0.32%
近三月 +11.09% +12.05%
近六月 +46.57% +18.0%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22295.91-2.51%
福華49.45-9.93%

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