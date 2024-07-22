盤中速報 - 其他電子類指數類股表現疲軟，跌幅2.41%，總成交額45.53億
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 09:34
台股今日其他電子業類股表現疲軟，22日09:34相關指數下跌2.41%，總成交額45.53億元，大盤占比13.05%。
該產業上漲家數7、下跌家數38、平盤家數1。領跌個股福華(8085-TW)22日09:33股價下跌5.45元，報49.45元，跌幅9.93%。
其他電子類指數近5日下跌3.36%，櫃買市場加權指數下跌2.45%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|其他電子類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-3.36%
|-2.45%
|近一月
|-0.33%
|+0.32%
|近三月
|+11.09%
|+12.05%
|近六月
|+46.57%
|+18.0%
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