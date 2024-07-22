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鉅亨速報

盤中速報 - 電子通路類指數類股表現疲軟，跌幅2.5%，總成交額0.33億

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 09:19

台股今日電子通路業類股表現疲軟，22日09:19相關指數下跌2.5%，總成交額0.33億元，大盤占比0.54%。

該產業上漲家數5、下跌家數7、平盤家數3。領跌個股昱捷(3232-TW)22日09:15股價下跌0.15元，報27.1元，跌幅0.55%。

電子通路類指數近5日下跌1.1%，櫃買市場加權指數下跌2.45%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效

漲跌幅 電子通路類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -1.1% -2.45%
近一月 -2.44% +0.32%
近三月 +16.42% +12.05%
近六月 +23.92% +18.0%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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