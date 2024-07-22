盤中速報 - 電子通路類指數類股表現疲軟，跌幅2.5%，總成交額0.33億
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 09:19
台股今日電子通路業類股表現疲軟，22日09:19相關指數下跌2.5%，總成交額0.33億元，大盤占比0.54%。
該產業上漲家數5、下跌家數7、平盤家數3。領跌個股昱捷(3232-TW)22日09:15股價下跌0.15元，報27.1元，跌幅0.55%。
電子通路類指數近5日下跌1.1%，櫃買市場加權指數下跌2.45%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|電子通路類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-1.1%
|-2.45%
|近一月
|-2.44%
|+0.32%
|近三月
|+16.42%
|+12.05%
|近六月
|+23.92%
|+18.0%
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