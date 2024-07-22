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中國央行「降息」10個基點 加大金融支持實體經濟力道

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-22 08:59

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中國央行「降息」10個基點，加大金融支持實體經濟力道。（圖：Shutterstock）

中國人民銀行（央行）周一（22 日）發布公開市場業務公告，宣布即日起公開市場 7 天期逆回購操作利率由此前的 1.8% 調整為 1.7%，以加大金融支持實體經濟力道。

中國央行周一說，為強化公開市場操作機制，即日起公開市場 7 天期逆回購操作調整為固定利率、數量招標。

此外，為進一步加強逆周期調節，加大金融支持實體經濟力道，央行宣布即日起公開市場 7 天期逆回購操作利率由此前的 1.8% 調整為 1.7%，為去年 8 月以來首度調整。

據《證券時報》報導，接近央行人士說，7 天期逆回購操作調整為固定利率、數量招標，明示公開市場操作利率，有利於強化 7 天期逆回購利率的政策屬性。

該人士指出，央行把 7 天期逆回購操作利率下調 10 個基點，有利於加大金融支持實體經濟力道，但此舉不代表打開長債殖利率下行空間。

權威專家表示，政策利率下調，預期將透過金融市場逐步傳導至實體經濟，降低綜合融資成本，鞏固經濟回升態勢，打破長債殖利率下行與預期轉弱的負向循環。

中國國家統計局公布的數據顯示，第 2 季國內生產毛額（GDP）較去年同期成長 4.7%，成長力道不如第 1 季，且居民消費恢復較為疲軟。

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中國央行公開市場7天期逆回購操作利率

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