中國央行「降息」10個基點 加大金融支持實體經濟力道

中國人民銀行（央行）周一（22 日）發布公開市場業務公告，宣布即日起公開市場 7 天期逆回購操作利率由此前的 1.8% 調整為 1.7%，以加大金融支持實體經濟力道。

此外，為進一步加強逆周期調節，加大金融支持實體經濟力道，央行宣布即日起公開市場 7 天期逆回購操作利率由此前的 1.8% 調整為 1.7%，為去年 8 月以來首度調整。

該人士指出，央行把 7 天期逆回購操作利率下調 10 個基點，有利於加大金融支持實體經濟力道，但此舉不代表打開長債殖利率下行空間。