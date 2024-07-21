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鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過8.76億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達19.1%

鉅亨網新聞中心 2024-07-21 17:15

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格66,898美元，24小時漲跌幅+0.49%；以太幣(ETH)現報價格3,497.99美元，24小時漲跌幅+0.29%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達8.76億美元；USDC(USDC)24小時成交量達5.28億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達4.63億美元。

24小時漲幅：DOCK(DOCK)24小時漲幅19.1%；Mdex(MDX)24小時漲幅19%；BarnBridge(BOND)24小時漲幅13.7%。

24小時跌幅：LayerZero(ZRO)24小時跌幅31.2%；Loom Network(LOOM)24小時跌幅12.1%；JOE(JOE)24小時跌幅9.42%。

近一週漲幅：Mdex(MDX)近一週漲幅48.1%；DOCK(DOCK)近一週漲幅42.6%；BarnBridge(BOND)近一週漲幅22.5%。

近一週跌幅：Dogwifhat(WIF)近一週跌幅51.9%；Dymension(DYM)近一週跌幅51.1%；Worldcoin(WLD)近一週跌幅42.1%。

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