鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過8.76億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達19.1%

鉅亨網新聞中心 2024-07-21 17:15

24小時漲幅：DOCK(DOCK)24小時漲幅19.1%；Mdex(MDX)24小時漲幅19%；BarnBridge(BOND)24小時漲幅13.7%。

24小時跌幅：LayerZero(ZRO)24小時跌幅31.2%；Loom Network(LOOM)24小時跌幅12.1%；JOE(JOE)24小時跌幅9.42%。

近一週漲幅：Mdex(MDX)近一週漲幅48.1%；DOCK(DOCK)近一週漲幅42.6%；BarnBridge(BOND)近一週漲幅22.5%。