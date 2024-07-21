鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過8.88億美元，Mdex(MDX)24小時漲幅達12%

鉅亨網新聞中心 2024-07-21 10:15

24小時漲幅：Mdex(MDX)24小時漲幅12%；DOCK(DOCK)24小時漲幅7.01%；Nuls(NULS)24小時漲幅6.36%。

24小時跌幅：LayerZero(ZRO)24小時跌幅35.8%；GMX(GMX)24小時跌幅10.6%；SuperVerse(SUPER)24小時跌幅8.35%。

近一週漲幅：Mdex(MDX)近一週漲幅48.1%；DOCK(DOCK)近一週漲幅42.6%；BarnBridge(BOND)近一週漲幅22.5%。