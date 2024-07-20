鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過21.25億美元，BinaryX(BNX)24小時漲幅達5.03%
鉅亨網新聞中心 2024-07-20 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格66,574.99美元，24小時漲跌幅+4.02%；以太幣(ETH)現報價格3,487.59美元，24小時漲跌幅+2.56%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達21.25億美元；USDC(USDC)24小時成交量達10.36億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達9.27億美元。
24小時漲幅：BinaryX(BNX)24小時漲幅5.03%；Dymension(DYM)24小時漲幅6.17%；大零幣(ZEC)24小時漲幅3.36%。
24小時跌幅：RAY(RAY)24小時跌幅23.1%；BarnBridge(BOND)24小時跌幅21.8%；COTI(COTI)24小時跌幅18%。
近一週漲幅：Mdex(MDX)近一週漲幅39.6%；DOCK(DOCK)近一週漲幅39.3%；BarnBridge(BOND)近一週漲幅22.3%。
近一週跌幅：DAR(DAR)近一週跌幅93.4%；Dymension(DYM)近一週跌幅61.7%；Dogwifhat(WIF)近一週跌幅58.8%。
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過23.66億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達15.9%
- 鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過15.05億美元，Mdex(MDX)24小時漲幅達24.6%
- 鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過13.9億美元，Mdex(MDX)24小時漲幅達23%
- 普丁表態看好加密貨幣前景 川普要求比特幣「美國製造」
鉅亨號貼文看更多
下一篇