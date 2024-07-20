鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過21.25億美元，BinaryX(BNX)24小時漲幅達5.03%

鉅亨網新聞中心 2024-07-20 17:15

24小時漲幅：BinaryX(BNX)24小時漲幅5.03%；Dymension(DYM)24小時漲幅6.17%；大零幣(ZEC)24小時漲幅3.36%。

24小時跌幅：RAY(RAY)24小時跌幅23.1%；BarnBridge(BOND)24小時跌幅21.8%；COTI(COTI)24小時跌幅18%。

近一週漲幅：Mdex(MDX)近一週漲幅39.6%；DOCK(DOCK)近一週漲幅39.3%；BarnBridge(BOND)近一週漲幅22.3%。