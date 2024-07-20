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鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過23.66億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達15.9%

鉅亨網新聞中心 2024-07-20 10:15

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格66,488.4美元，24小時漲跌幅+4.04%；以太幣(ETH)現報價格3,488.79美元，24小時漲跌幅+2.03%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達23.66億美元；USDC(USDC)24小時成交量達11.79億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達10.31億美元。

24小時漲幅：DOCK(DOCK)24小時漲幅15.9%；Mdex(MDX)24小時漲幅11.7%；BarnBridge(BOND)24小時漲幅8.62%。

24小時跌幅：RAY(RAY)24小時跌幅23.5%；Bonk(BONK)24小時跌幅19.4%；COTI(COTI)24小時跌幅15.4%。

近一週漲幅：Mdex(MDX)近一週漲幅39.6%；DOCK(DOCK)近一週漲幅39.3%；BarnBridge(BOND)近一週漲幅22.3%。

近一週跌幅：DAR(DAR)近一週跌幅93.4%；Dymension(DYM)近一週跌幅61.7%；Dogwifhat(WIF)近一週跌幅58.8%。

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