盤後速報 - 漢科(3402)次交易(22)日除息4.5元，參考價108.0元
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 17:05
漢科(3402-TW)次交易(22)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.5元。
首日參考價為108.0元，相較今日收盤價112.50元，息值合計為4.5元，股息殖利率4.0%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/22
|112.50
|4.5
|4.0%
|0.0
|2023/07/13
|52.5
|4.2
|8.0%
|0.0
|2022/06/23
|44.0
|3.0
|6.82%
|0.0
|2021/06/24
|43.2
|2.7
|6.25%
|0.0
|2020/07/23
|30.0
|1.5317
|5.11%
|0.0
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