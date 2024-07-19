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鉅亨速報

盤後速報 - 漢科(3402)次交易(22)日除息4.5元，參考價108.0元

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 17:05

漢科(3402-TW)次交易(22)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.5元。

首日參考價為108.0元，相較今日收盤價112.50元，息值合計為4.5元，股息殖利率4.0%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/22 112.50 4.5 4.0% 0.0
2023/07/13 52.5 4.2 8.0% 0.0
2022/06/23 44.0 3.0 6.82% 0.0
2021/06/24 43.2 2.7 6.25% 0.0
2020/07/23 30.0 1.5317 5.11% 0.0

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