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鉅亨速報

盤後速報 - 旭軟(3390)次交易(22)日除息0.7元，參考價31.8元

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 17:05

旭軟(3390-TW)次交易(22)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.7元。

首日參考價為31.8元，相較今日收盤價32.50元，息值合計為0.7元，股息殖利率2.15%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/22 32.50 0.7 2.15% 0.0
2023/07/10 17.95 0.68 3.79% 0.0
2022/07/14 21.35 0.38 1.78% 0.0
2021/08/12 19.2 0.2 1.04% 0.0
2020/08/17 15.4 0.5 3.25% 0.0

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