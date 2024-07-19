盤後速報 - 旭軟(3390)次交易(22)日除息0.7元，參考價31.8元
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 17:05
旭軟(3390-TW)次交易(22)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.7元。
首日參考價為31.8元，相較今日收盤價32.50元，息值合計為0.7元，股息殖利率2.15%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/22
|32.50
|0.7
|2.15%
|0.0
|2023/07/10
|17.95
|0.68
|3.79%
|0.0
|2022/07/14
|21.35
|0.38
|1.78%
|0.0
|2021/08/12
|19.2
|0.2
|1.04%
|0.0
|2020/08/17
|15.4
|0.5
|3.25%
|0.0
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