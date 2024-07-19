〈陸港盤後〉中共三中全會公報未提振市場信心 香港股市重挫

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-19 16:30

中國 A 股市場三大指數周五（18 日）收盤小漲，但香港股市重挫，顯示中共二十屆三中全會公報未提振市場信心。

滬指周五收盤漲 0.17% 報 2,982.31 點，深證成指漲 0.27% 報 8,903.23 點，創業板指漲 0.45% 報 1,725.49 點。兩市成交額合計人民幣 6,698 億元。

券商、釀酒、醫藥等類股上揚，房地產、有色、石油、鋼鐵、銀行、煤炭等族群下跌。

香港恒生指數周五收盤大跌 2.03%，報 17,417.68 點，恒生科技指數重挫 2.12%，報 3,536.54 點。

中共二十屆三中全會周四閉幕，中共在會後發表公報，表示審議通過《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，並對未來一段時期的改革任務進行系統部署。

中國國家主席習近平主席表示，要讓高品質發展成為經濟的引導力量。中共也制定了推動中國前進的長期願景，以因應國內經濟放緩和與美中貿易緊張局勢。

據《彭博》報導，中共通常會在幾天後發布一份更詳細的文件，且中共政治局可能會在本月稍後提出具體政策。

Natixis SA 經濟學家 Gary Ng 說，這份公報並未提出任何現有政策的新內容，這代表大規模刺激方案的希望再次破滅，市場對經濟成長的擔憂沒有逆轉。