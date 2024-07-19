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鉅亨速報 - Factset 最新調查：elf美妝ELF-US的目標價調升至227元，幅度約3.18%｜Anue鉅亨 - 美股預估

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 12:16

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對elf美妝(ELF-US)提出目標價估值：中位數由220元上修至227元，調升幅度3.18%。其中最高估值258元，最低估值151元。

綜合評級 - 共有16位分析師給予elf美妝評價：積極樂觀12位、保持中立4位、保守悲觀0位。

elf美妝今(19日)收盤價為170.94元。近5日股價下跌3.18%，標普指數下跌0.72%短期股價無明顯表現。

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股ELF市場預估目標價

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