盤中速報 - 半導體業類股表現疲軟，跌幅2.17%，總成交額734.36億
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 10:34
台股今日半導體業類股表現疲軟，19日10:34相關指數下跌2.17%，總成交額734.36億元，大盤占比27.19%。
該產業上漲家數8、下跌家數78、平盤家數1。領跌個股十銓(4967-TW)19日10:34股價下跌8.5元，報132.5元，跌幅6.03%。
半導體業近5日下跌6.78%，集中市場加權指數下跌4.07%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|半導體業
|集中市場加權指數
|近一週
|-6.78%
|-4.07%
|近一月
|+3.8%
|+2.82%
|近三月
|+21.29%
|+15.26%
|近六月
|+55.52%
|+35.82%
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