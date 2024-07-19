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鉅亨速報

盤中速報 - 半導體業類股表現疲軟，跌幅2.17%，總成交額734.36億

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 10:34

台股今日半導體業類股表現疲軟，19日10:34相關指數下跌2.17%，總成交額734.36億元，大盤占比27.19%。

該產業上漲家數8、下跌家數78、平盤家數1。領跌個股十銓(4967-TW)19日10:34股價下跌8.5元，報132.5元，跌幅6.03%。

半導體業近5日下跌6.78%，集中市場加權指數下跌4.07%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效

漲跌幅 半導體業 集中市場加權指數
近一週 -6.78% -4.07%
近一月 +3.8% +2.82%
近三月 +21.29% +15.26%
近六月 +55.52% +35.82%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數23031.93-1.57%
十銓133.5-5.32%

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