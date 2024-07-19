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鉅亨速報

盤中速報 - 訊聯(1784)急跌-3.69%報157.5元，成交8,614張

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 09:52

訊聯(1784-TW)近5分K跌速3.69%，19日09:52報157.5元，成交8,614張，今日跌幅為2.48％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

訊聯(1784-TW)近5日股價上漲15.36%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲3.46%。櫃買市場加權指數下跌1.56%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-214 張
  • 外資買賣超：-176 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-38 張
  • 融資增減：+558 張
  • 融券增減：+57 張

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