盤中速報 - 油電燃氣類股表現疲軟，跌幅2.07%，總成交額1.42億
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 09:49
台股今日油電燃氣業類股表現疲軟，19日09:49相關指數下跌2.07%，總成交額1.42億元，大盤占比0.11%。
該產業上漲家數0、下跌家數6、平盤家數2。領跌個股欣高(9931-TW)19日09:43股價下跌0.35元，報35.4元，跌幅0.98%。
油電燃氣近5日上漲3.52%，集中市場加權指數下跌4.07%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|油電燃氣
|集中市場加權指數
|近一週
|+3.52%
|-4.07%
|近一月
|+1.24%
|+2.82%
|近三月
|-5.29%
|+15.26%
|近六月
|-6.76%
|+35.82%
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