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鉅亨速報

盤中速報 - 油電燃氣類股表現疲軟，跌幅2.07%，總成交額1.42億

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 09:49

台股今日油電燃氣業類股表現疲軟，19日09:49相關指數下跌2.07%，總成交額1.42億元，大盤占比0.11%。

該產業上漲家數0、下跌家數6、平盤家數2。領跌個股欣高(9931-TW)19日09:43股價下跌0.35元，報35.4元，跌幅0.98%。

油電燃氣近5日上漲3.52%，集中市場加權指數下跌4.07%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效

漲跌幅 油電燃氣 集中市場加權指數
近一週 +3.52% -4.07%
近一月 +1.24% +2.82%
近三月 -5.29% +15.26%
近六月 -6.76% +35.82%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22915.52-2.06%
欣高35.4-0.98%

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