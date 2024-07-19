盤中速報 - 航 運 業類股表現疲軟，跌幅2.11%，總成交額34.03億
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 09:49
台股今日航運業類股表現疲軟，19日09:49相關指數下跌2.11%，總成交額34.03億元，大盤占比2.59%。
該產業上漲家數1、下跌家數24、平盤家數1。領跌個股萬海(2615-TW)19日09:49股價下跌2.6元，報71.4元，跌幅3.51%。
航 運 業近5日下跌2.97%，集中市場加權指數下跌4.07%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|航 運 業
|集中市場加權指數
|近一週
|-2.97%
|-4.07%
|近一月
|-9.52%
|+2.82%
|近三月
|+14.81%
|+15.26%
|近六月
|+14.74%
|+35.82%
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