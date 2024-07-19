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鉅亨速報

盤中速報 - 航 運 業類股表現疲軟，跌幅2.11%，總成交額34.03億

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 09:49

台股今日航運業類股表現疲軟，19日09:49相關指數下跌2.11%，總成交額34.03億元，大盤占比2.59%。

該產業上漲家數1、下跌家數24、平盤家數1。領跌個股萬海(2615-TW)19日09:49股價下跌2.6元，報71.4元，跌幅3.51%。

航 運 業近5日下跌2.97%，集中市場加權指數下跌4.07%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效

漲跌幅 航 運 業 集中市場加權指數
近一週 -2.97% -4.07%
近一月 -9.52% +2.82%
近三月 +14.81% +15.26%
近六月 +14.74% +35.82%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22946.05-1.93%
萬海71.1-3.92%

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