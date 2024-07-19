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鉅亨速報

盤中速報 - 京城(2524)急跌-3.54%報81.6元，成交2,686張

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 09:08

京城(2524-TW)近5分K跌速3.54%，19日09:08報81.6元，成交2,686張，今日漲幅為4.35％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

京城(2524-TW)近5日股價上漲21.24%，所屬產業為建材營造業，相關建材營造上漲6.21%。集中市場加權指數下跌4.07%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-618 張
  • 外資買賣超：-955 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+337 張
  • 融資增減：+16 張
  • 融券增減：+200 張

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