盤中速報 - 京城(2524)急跌-3.54%報81.6元，成交2,686張
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 09:08
京城(2524-TW)近5分K跌速3.54%，19日09:08報81.6元，成交2,686張，今日漲幅為4.35％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
京城(2524-TW)近5日股價上漲21.24%，所屬產業為建材營造業，相關建材營造上漲6.21%。集中市場加權指數下跌4.07%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-618 張
- 外資買賣超：-955 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+337 張
- 融資增減：+16 張
- 融券增減：+200 張
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