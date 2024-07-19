盤中速報 - 勤凱科技(4760)急跌-3.14%報139.5元，成交435張
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 09:07
勤凱科技(4760-TW)近5分K跌速3.14%，19日09:07報139.5元，成交435張，今日跌幅為5.1％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
勤凱科技(4760-TW)近5日股價上漲5.76%，所屬產業為其他電子業，相關其他電子類指數下跌5.04%。櫃買市場加權指數下跌1.56%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+658 張
- 外資買賣超：+352 張
- 投信買賣超：+125 張
- 自營商買賣超：+181 張
- 融資增減：+448 張
- 融券增減：0 張
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