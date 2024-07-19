search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤中速報 - 勤凱科技(4760)急跌-3.14%報139.5元，成交435張

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 09:07

勤凱科技(4760-TW)近5分K跌速3.14%，19日09:07報139.5元，成交435張，今日跌幅為5.1％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

勤凱科技(4760-TW)近5日股價上漲5.76%，所屬產業為其他電子業，相關其他電子類指數下跌5.04%。櫃買市場加權指數下跌1.56%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+658 張
  • 外資買賣超：+352 張
  • 投信買賣超：+125 張
  • 自營商買賣超：+181 張
  • 融資增減：+448 張
  • 融券增減：0 張

最新相關新聞

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌速

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22949.09-1.92%
勤凱科技135.5-7.82%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏弱機會股

偏強
勤凱

81.25%

勝率

#波段回檔股

偏強
勤凱

81.25%

勝率

#帶量跌破均線糾結

偏強
勤凱

81.25%

勝率

#動能指標下跌股

偏強
勤凱

81.25%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty