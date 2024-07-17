盤中速報 - 勤凱科技(4760)急拉5.19%報152.0元，成交970張
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 09:19
勤凱科技(4760-TW)近5分K漲速5.19%，17日09:19報152.0元，成交970張，今日漲幅為9.35％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
勤凱科技(4760-TW)近5日股價上漲1.09%，所屬產業為其他電子業，相關其他電子類指數下跌5.13%。櫃買市場加權指數上漲0.66%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+257 張
- 外資買賣超：+116 張
- 投信買賣超：+81 張
- 自營商買賣超：+60 張
- 融資增減：+91 張
- 融券增減：-3 張
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 廣運(6125)股價拉至漲停，漲停價109.0元，成交11,332張
- 盤中速報 - 鑫創(3259)急拉3.17%報34.0元，成交6張
- 盤中速報 - 建漢(3062)大漲7.38%，報33.45元
- 盤中速報 - 聯鈞(3450)大漲7.12%，報150.5元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇