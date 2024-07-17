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鉅亨速報

盤中速報 - 勤凱科技(4760)急拉5.19%報152.0元，成交970張

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 09:19

勤凱科技(4760-TW)近5分K漲速5.19%，17日09:19報152.0元，成交970張，今日漲幅為9.35％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

勤凱科技(4760-TW)近5日股價上漲1.09%，所屬產業為其他電子業，相關其他電子類指數下跌5.13%。櫃買市場加權指數上漲0.66%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+257 張
  • 外資買賣超：+116 張
  • 投信買賣超：+81 張
  • 自營商買賣超：+60 張
  • 融資增減：+91 張
  • 融券增減：-3 張

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