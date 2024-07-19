賣爆了！陸九識智能推L4級別無人物流車 售價不到17萬引爆買氣

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-07-19 11:51

中國《上海證券報》報導，全球城配自駕產品業者九識智能旗下多款產品正在熱賣，其中 L4 級新品發佈後獲得 5290 台訂單，超過該公司原有兩年產能的總和。

九識智能相關負責人表示，目前團隊正在車輛生產和交付中忙碌。無人配送車落地的痛點，也就是成本問題終於解決了。該公司多款產品售價在人民幣 3.98 萬元到 8.98 萬元 (約 16.8 萬到 38 萬台幣) 不等，不到 4 萬的價格吸引許多民眾詢問，甚至詢問經銷事宜。

在裸車價格之外，產品還有 FSD 自駕價格，季租價格從人民幣 6000 元到 9000 元不等。九識智能相關負責人指出，「裸車 + 季租包」模式是根據客戶需求設計。物流配送客戶資金流轉需求大，一輛車 20 萬人民幣起步的價格讓客戶難以大規模訂購，價格壓低後，物流配送客戶購買壓力就小了。

九識智能相關負責人說，目前九識智能的無人物流車已經在一百多個城市上路，每天為上千位客戶提供全路況運營支援，幫助客戶實現營運成本平均降低 62%。

近日，新石器、九識智能、白犀牛、毫末智行等 5 家公司獲上海市首批無人駕駛裝備識別標牌。目前，毫末智行旗下小魔駝在上海劃定區域開始營運，並在規定區域內展開商超履約配送服務，為商超附近多個社區居民提供當日訂單的即時配送服務。

新石器無人車相關負責人表示，此次上海路權的開放讓無人車在華東、華南地區的規模化落地再提速。

目前，無人配送車已在各個場景落地。小魔駝已在商超履約、快遞接駁、校園配送、機場巡邏、餐飲零售、智慧社區等 9 大場景開啟商業化探索。截至本月，小魔駝在商超履約配送場景的累計訂單量超過 36 萬單。此前浙江的中通、圓通等 7 家快遞企業也正在逐步實現無人車應用全覆蓋，每日可送千單。

業內人士表示，在無人配送規模化方面，技術和路權是兩大關鍵因素，後續也將考驗企業營運能力。

在技術方面，新石器慧通（北京）科技有限公司總架構師曾文達指出，5G 在無人車規模化部署和運用中起到支撐性作用，5G 遠端監控方案也得到產業跟監管單位認可，為無人配送規模化部署清除障礙。