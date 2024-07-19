美聯社民調：2/3民主黨支持者 希望拜登急流勇退

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-19 08:28

《美聯社》最新民調顯示，近三分之二受訪民主黨支持者認為，美國總統拜登應該退出 2024 年總統大選，讓民主黨另提候選人參戰。

據《美聯社》周三（17 日）報導，《美聯社》與 NORC 公共事務研究中心的民調結果也顯示，只有約三成受訪民主黨支持者對拜登擔任總統的能力極有信心，或非常有信心，比率低於 2 月的的 40%。

民調顯示，年輕民主黨支持者尤其希望拜登急流勇退，45 歲以下的民主黨支持者中，四分之三受訪者認為拜登應該讓賢。

今年 27 歲的民主黨支持者 Andrew Holcomb 說：「我確實擔心他是否有能力擔任這個職務。老實說，我認為他年紀太大了，不適合這份工作。」

據多家外媒周四報導，拜登競選連任之路越來越坎坷，外傳他最快周末就會宣布退選。