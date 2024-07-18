鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過16.21億美元，WRX(WRX)24小時漲幅達13.2%

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:15

24小時跌幅：Stratis(STRAX)24小時跌幅17.5%；愛麗絲(ALICE)24小時跌幅24.5%；Highstreet(HIGH)24小時跌幅13.8%。

近一週漲幅：Enzyme(MLN)近一週漲幅2.48%；Celestia(TIA)近一週漲幅2.07%；波場幣(TRX)近一週漲幅0.48%。