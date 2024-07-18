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鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過16.21億美元，WRX(WRX)24小時漲幅達13.2%

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:15

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格64,802.68美元，24小時漲跌幅-0.83%；以太幣(ETH)現報價格3,448.58美元，24小時漲跌幅-1.08%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達16.21億美元；USDC(USDC)24小時成交量達11.46億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達8.59億美元。

24小時漲幅：WRX(WRX)24小時漲幅13.2%；柴犬幣(SHIB)24小時漲幅9.22%；DOCK(DOCK)24小時漲幅7.43%。

24小時跌幅：Stratis(STRAX)24小時跌幅17.5%；愛麗絲(ALICE)24小時跌幅24.5%；Highstreet(HIGH)24小時跌幅13.8%。

近一週漲幅：Enzyme(MLN)近一週漲幅2.48%；Celestia(TIA)近一週漲幅2.07%；波場幣(TRX)近一週漲幅0.48%。

近一週跌幅：DAR(DAR)近一週跌幅73%；Mdex(MDX)近一週跌幅72.1%；BinaryX(BNX)近一週跌幅69.5%。

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以太幣3451.36-1.09%
柴犬幣0.00001759-9.14%
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