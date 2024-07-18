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鉅亨速報

盤後速報 - 全國(9937)下週(7月25日)除息2.1元，預估參考價64.9元

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:06

全國(9937-TW)下週(7月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.1元。

以今日(7月18日)收盤價67.00元計算，預估參考價為64.9元，息值合計為2.1元，股息殖利率3.13%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月18日)收盤價做計算，僅提供參考）

全國(9937-TW)所屬產業為油電燃氣業，主要業務為經營加油站供售汽、柴油。汽、機車之潤滑保養、簡易檢驗、洗車及潤滑油脂之供應及零售。廣告看板之出租業務。近5日股價上漲0%，集中市場加權指數下跌0.99%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/25 67.00 2.1 3.13% 0.0
2023/07/26 68.0 2.1 3.09% 0.0
2022/07/26 49.65 2.1 4.23% 0.0
2021/08/27 49.35 2.3 4.66% 0.0
2020/07/29 47.25 2.0 4.23% 0.0

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