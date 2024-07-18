盤後速報 - 全國(9937)下週(7月25日)除息2.1元，預估參考價64.9元
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:06
全國(9937-TW)下週(7月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.1元。
以今日(7月18日)收盤價67.00元計算，預估參考價為64.9元，息值合計為2.1元，股息殖利率3.13%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月18日)收盤價做計算，僅提供參考）
全國(9937-TW)所屬產業為油電燃氣業，主要業務為經營加油站供售汽、柴油。汽、機車之潤滑保養、簡易檢驗、洗車及潤滑油脂之供應及零售。廣告看板之出租業務。近5日股價上漲0%，集中市場加權指數下跌0.99%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/25
|67.00
|2.1
|3.13%
|0.0
|2023/07/26
|68.0
|2.1
|3.09%
|0.0
|2022/07/26
|49.65
|2.1
|4.23%
|0.0
|2021/08/27
|49.35
|2.3
|4.66%
|0.0
|2020/07/29
|47.25
|2.0
|4.23%
|0.0
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