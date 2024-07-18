盤後速報 - 羅麗芬-KY(6666)下週(7月25日)除息1.3元，預估參考價62.2元
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:06
羅麗芬-KY(6666-TW)下週(7月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.3元。
以今日(7月18日)收盤價63.50元計算，預估參考價為62.2元，息值合計為1.3元，股息殖利率2.05%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月18日)收盤價做計算，僅提供參考）
羅麗芬-KY(6666-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為面部類美容保養品。近5日股價上漲3.06%，集中市場加權指數下跌0.99%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/25
|63.50
|1.3
|2.05%
|0.0
|2023/08/24
|70.5
|1.1
|1.56%
|0.0
|2022/08/16
|56.9
|1.5
|2.64%
|0.0
|2021/09/16
|72.0
|2.0
|2.78%
|0.0
|2020/07/01
|133.0
|7.0
|5.26%
|0.0
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