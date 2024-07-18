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鉅亨速報

盤後速報 - 羅麗芬-KY(6666)下週(7月25日)除息1.3元，預估參考價62.2元

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:06

羅麗芬-KY(6666-TW)下週(7月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.3元。

以今日(7月18日)收盤價63.50元計算，預估參考價為62.2元，息值合計為1.3元，股息殖利率2.05%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月18日)收盤價做計算，僅提供參考）

羅麗芬-KY(6666-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為面部類美容保養品。近5日股價上漲3.06%，集中市場加權指數下跌0.99%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/25 63.50 1.3 2.05% 0.0
2023/08/24 70.5 1.1 1.56% 0.0
2022/08/16 56.9 1.5 2.64% 0.0
2021/09/16 72.0 2.0 2.78% 0.0
2020/07/01 133.0 7.0 5.26% 0.0

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