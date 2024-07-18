市佔一哥發起猛烈價格戰！陸包裝飲用水市場重返「1元時代」

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-07-18 17:16

《財聯社》報導，中國瓶裝水價格在今年夏天從人民幣 2 元重返 1 元，甚至不到 1 元，在部分超商通路更看到龍頭廠商農夫山泉 (09633-HK) 的價格下探每瓶 0.74 元。此外，市場內還有多家新品牌如胖東來、東方甄選等加入戰局，業內人士表示，隨著新品牌不斷湧入和競爭加劇，未來包裝水市場的區隔將進一步加強。

目前，中國包裝水品牌的價格戰主要集中在超商，尤其是在農夫山泉的綠瓶飲用純淨水方面，價格優勢尤為明顯。在湖北三線城市某超市內，550ml 的綠瓶飲用純凈水 12 瓶裝售價僅人民幣 11.8 元，單瓶不到 1 元，遠低於市場平均水準。

超市貨架上的農夫山泉紅瓶天然水也開始降價，從人民幣 1.5 元降至 1.2 元不等，與緊鄰的娃哈哈和百歲山形成鮮明對比。後者雖然也進行價格調整，但維持在 1.5 元和 1.8 元的水準。

上述超市店員表示，今年各大品牌飲用水價格都壓得很低，都在打價格戰。這場價格戰始於今年 5 月，由農夫山泉主動發起。隨著農夫山泉降價促銷，娃哈哈、百歲山等競爭對手也迅速跟進，整個市場陷入一場價格混戰。

在上海、浙江、廣東等地的超商和超市中，農夫山泉的綠瓶純凈水正以前所未有的低價搶市，競爭對手娃哈哈、怡寶等也跟進降價。

深圳一家華潤超市的店員也指出，農夫山泉紅瓶和紅瓶裝一打 550ml 裝的售價為人民幣 12.8 元，綠瓶裝純凈水同樣規格的售價也為 12.8 元，但會員價則低至 9.9 元。相比之下，怡寶是 12.9 元，會員價 11.9 元。

該店售貨員透露農夫山泉正主推綠瓶裝產品，價格也更加優惠，而紅瓶裝則相對較少。

不少超市店員表示，農夫山泉打響價格戰也是無奈之舉，該公司銷量確實因 3 月風波受到很大影響。

在上海，團購管道飲用水價格戰打得最兇。叮咚買菜、淘菜菜、美團等多個管道都是綠瓶農夫山泉的價格低於娃哈哈。

一直以來，包裝飲用水都是農夫山泉主要的成長引擎，但自 2022 年以來，該業務成長趨緩並被飲料產品超過。根據此前農夫山泉公佈的財報，去年農夫山泉的包裝飲用水產品的收益約為 202.62 億人民幣，年增率 10.9%，佔總收益的比例為 47.5%，飲料產品佔比例則達到 51.7%。

從市佔率來看，農夫山泉和怡寶長期穩坐中國瓶裝水市場前兩強位置。根據灼識諮詢報告，去年農夫山泉市佔率為 23.6%，怡寶為 18.4%。

雖然農夫山泉佔據領先地位，但壓力也在不斷增加，尤其是今年 3 月的風波對銷量造成影響，迫使其不得不通過降價來刺激銷售。

對於農夫山泉來說，要想在瓶裝水市場繼續維持當前的產業地位，就需要繼續尋找新的增長點。從最近的市場動作來看，飲用純凈水市場被農夫山泉寄予厚望。

不過，除傳統品牌外，中國飲用水市場還新增多個新品牌。公開數據顯示，飲用水製造相關企業現存 1.87 萬家，去年共有 1686 家註冊，今年迄今已註冊 639 家，這些新品牌中不乏知名企業的身影，像是胖東來跟東方甄選。

此外，元氣森林推出的「有礦」天然軟礦泉水，伊利集團推出的「伊刻活泉」天然礦泉水，藥企仁和藥業更花 5 億人民幣建設了明月仁和礦泉水廠專案，試圖進軍水市場。