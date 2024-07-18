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鉅亨速報

盤中速報 - 威盛(2388)急拉3.67%報127.0元，成交8,642張

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 13:22

威盛(2388-TW)近5分K漲速3.67%，18日13:22報127.0元，成交8,642張，今日漲幅為1.2％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

威盛(2388-TW)近5日股價下跌0.79%，所屬產業為半導體業，相關半導體業下跌1.76%。集中市場加權指數下跌0.99%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,105 張
  • 外資買賣超：-1,042 張
  • 投信買賣超：+52 張
  • 自營商買賣超：-115 張
  • 融資增減：+618 張
  • 融券增減：-197 張

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