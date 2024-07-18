〈陸港盤後〉市場等待中共三中全會公報 A股三大指數走高

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 16:28

中國 A 股市場三大指數周四（17 日）收盤齊揚，滬指漲 0.48%，投資人等待中共二十屆三中全會公報。

滬指周四收盤漲 0.48% 報 2,977.13 點，深證成指漲 0.5% 報 8,879.33 點，創業板指漲 1.25% 報 1,717.71 點。兩市成交額合計人民幣 6,723 億元。

軍工、電力、醫藥等類股走高，保險、券商、銀行、石油等族群上揚。

香港恒生指數周四收盤漲 0.22%，報 17,778.41 點，恒生科技指數跌 0.76%，報 3,613.13 點。

中共第二十屆中央委員會第三次全體會議，周一上午在北京登場，中央委員會總書記習近平代表中央政治局向全會提出工作報告，並說明《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定（討論稿）》。

中共通常在 10 月召開三中全會，通過重大政策和經濟改革方案，但二十屆三中全會延宕了半年以上。眼下中國正面臨房地產危機、年輕族群失業率高掛、企業和消費者信心低迷、地方政府債務激增等難題。

陸委會主委邱垂正周四表示，周四是中共二十屆三中全會最後一天，預料中共會發布公報，過幾天會發布公報全文，各界都在關注中共是否會推出新的經濟社會政策。

邱垂正說，研判中共將會宣示「重分配」等具有社會主義特色「左傾政策」，以因應各項難題。