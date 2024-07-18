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鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過18.23億美元，TerraClassicUSD(USTC)24小時漲幅達6.14%

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 10:15

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格64,530美元，24小時漲跌幅-1.96%；以太幣(ETH)現報價格3,414.8美元，24小時漲跌幅-2.18%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達18.23億美元；USDC(USDC)24小時成交量達12.68億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達9.5億美元。

24小時漲幅：TerraClassicUSD(USTC)24小時漲幅6.14%；FTT(FTT)24小時漲幅7.57%；RAY(RAY)24小時漲幅5.87%。

24小時跌幅：愛麗絲(ALICE)24小時跌幅30.7%；DAR(DAR)24小時跌幅22.7%；Dymension(DYM)24小時跌幅16%。

近一週漲幅：Enzyme(MLN)近一週漲幅2.48%；Celestia(TIA)近一週漲幅2.07%；波場幣(TRX)近一週漲幅0.48%。

近一週跌幅：DAR(DAR)近一週跌幅73%；Mdex(MDX)近一週跌幅72.1%；BinaryX(BNX)近一週跌幅69.5%。

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