鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過18.23億美元，TerraClassicUSD(USTC)24小時漲幅達6.14%

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 10:15

24小時漲幅：TerraClassicUSD(USTC)24小時漲幅6.14%；FTT(FTT)24小時漲幅7.57%；RAY(RAY)24小時漲幅5.87%。

24小時跌幅：愛麗絲(ALICE)24小時跌幅30.7%；DAR(DAR)24小時跌幅22.7%；Dymension(DYM)24小時跌幅16%。

近一週漲幅：Enzyme(MLN)近一週漲幅2.48%；Celestia(TIA)近一週漲幅2.07%；波場幣(TRX)近一週漲幅0.48%。