鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過18.23億美元，TerraClassicUSD(USTC)24小時漲幅達6.14%
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格64,530美元，24小時漲跌幅-1.96%；以太幣(ETH)現報價格3,414.8美元，24小時漲跌幅-2.18%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達18.23億美元；USDC(USDC)24小時成交量達12.68億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達9.5億美元。
24小時漲幅：TerraClassicUSD(USTC)24小時漲幅6.14%；FTT(FTT)24小時漲幅7.57%；RAY(RAY)24小時漲幅5.87%。
24小時跌幅：愛麗絲(ALICE)24小時跌幅30.7%；DAR(DAR)24小時跌幅22.7%；Dymension(DYM)24小時跌幅16%。
近一週漲幅：Enzyme(MLN)近一週漲幅2.48%；Celestia(TIA)近一週漲幅2.07%；波場幣(TRX)近一週漲幅0.48%。
近一週跌幅：DAR(DAR)近一週跌幅73%；Mdex(MDX)近一週跌幅72.1%；BinaryX(BNX)近一週跌幅69.5%。
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過24.38億美元，Mdex(MDX)24小時漲幅達17.7%
- 鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過27.97億美元，BarnBridge(BOND)24小時漲幅達20.7%
- 鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過25.84億美元，SuperRare(RARE)24小時漲幅達4.73%
- 鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過23.93億美元，Mdex(MDX)24小時漲幅達10.7%
鉅亨號貼文看更多
下一篇