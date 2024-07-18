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鉅亨速報

盤中速報 - 數位代幣大漲8.84%，報10.27美元

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 02:50

數位代幣(ICP)在過去 24 小時內漲幅超過8.84%，最新價格10.27美元，總成交量達0.49億美元，總市值47.83億美元，目前市值排名第 19 名。

近 1 日最高價：10.36美元，近 1 日最低價：9.43美元，流通供給量：465,999,617。

ICP 全名為 Internet Computer，ICP 的基礎網路使用智慧合約（smart contract），與規模較大的競爭者如以太坊等競爭。ICP 希望從軟體開發人員到內容創作者，不必經過臉書、亞馬遜，也不需要透過伺服器或商業雲端的服務，就可以在網路上發布其作品。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+33.75%
  • 近 1 月：+8.76%
  • 近 3 月：-18.59%
  • 近 6 月：-20.73%
  • 今年以來：-25.40%

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