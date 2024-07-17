盤中速報 - Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)大跌3.49%，報142.23美元
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 22:00
Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)截至台北時間17日21:44股價下跌5.14美元，報142.23美元，跌幅3.49%，成交量92,121（股），盤中最高價143.06美元、最低價138.00美元。
美股指數盤中表現
Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-2.44%
- 近 1 月：+6.23%
- 近 3 月：+41.27%
- 近 6 月：+23.19%
- 今年以來：+13.63%
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