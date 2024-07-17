鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過24.38億美元，Mdex(MDX)24小時漲幅達17.7%
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格65,344.33美元，24小時漲跌幅+3.79%；以太幣(ETH)現報價格3,486.06美元，24小時漲跌幅+3.14%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達24.38億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達12.21億美元；USDC(USDC)24小時成交量達9.83億美元。
24小時漲幅：Mdex(MDX)24小時漲幅17.7%；BarnBridge(BOND)24小時漲幅13.8%；DOCK(DOCK)24小時漲幅6.53%。
24小時跌幅：Worldcoin(WLD)24小時跌幅39.1%；BinaryX(BNX)24小時跌幅36.7%；DAR(DAR)24小時跌幅28.7%。
近一週漲幅：BETA(BETA)近一週漲幅8.74%；Celestia(TIA)近一週漲幅3.16%；CRV(CRV)近一週漲幅1.64%。
近一週跌幅：Mdex(MDX)近一週跌幅93.4%；1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)近一週跌幅43.8%；Worldcoin(WLD)近一週跌幅43.5%。
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