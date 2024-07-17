鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過24.38億美元，Mdex(MDX)24小時漲幅達17.7%

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 17:15

24小時漲幅：Mdex(MDX)24小時漲幅17.7%；BarnBridge(BOND)24小時漲幅13.8%；DOCK(DOCK)24小時漲幅6.53%。

24小時跌幅：Worldcoin(WLD)24小時跌幅39.1%；BinaryX(BNX)24小時跌幅36.7%；DAR(DAR)24小時跌幅28.7%。

近一週漲幅：BETA(BETA)近一週漲幅8.74%；Celestia(TIA)近一週漲幅3.16%；CRV(CRV)近一週漲幅1.64%。