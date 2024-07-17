盤後速報 - 順天(5525)次交易(18)日除息1.2元，參考價39.8元
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 17:06
順天(5525-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。
首日參考價為39.8元，相較今日收盤價41.00元，息值合計為1.2元，股息殖利率2.93%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/18
|41.00
|1.2
|2.93%
|0.0
|2023/08/25
|26.5
|1.5
|5.66%
|0.6
|2022/07/07
|23.9
|0.3
|1.26%
|0.0
|2021/09/17
|25.3
|0.5
|1.98%
|0.0
|2020/08/27
|22.45
|0.5
|2.23%
|0.8
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