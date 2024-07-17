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鉅亨速報

盤後速報 - 順天(5525)次交易(18)日除息1.2元，參考價39.8元

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 17:06

順天(5525-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。

首日參考價為39.8元，相較今日收盤價41.00元，息值合計為1.2元，股息殖利率2.93%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/18 41.00 1.2 2.93% 0.0
2023/08/25 26.5 1.5 5.66% 0.6
2022/07/07 23.9 0.3 1.26% 0.0
2021/09/17 25.3 0.5 1.98% 0.0
2020/08/27 22.45 0.5 2.23% 0.8

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