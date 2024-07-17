官方手環來自義烏！巴黎奧運會下周開幕在即 「中國製造」先登場

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 17:28

巴黎奧運會將在下周五 (26 日) 開幕，中國《央視》報導，這次出征奧運賽場的除了中國運動員外，還有一些中國製造的體育裝備，持續升溫的「奧運經濟」也帶動相關産品的熱銷。

今年以來，江蘇淮安一家體育用品生産企業出口到歐國盃足球賽、奧運會等賽事用球及訓練用球超過 400 萬個，目前出口訂單已排到今年底。

除乒乓球等體育裝備外，中國製造的地板也鋪到巴黎奧運的籃球場館，成為三對三籃球比賽的官方專用地板，就連中國運動員住宿的地方，空調設備也是「中國製造」。由於賽會期間可能遇到攝氏 40 度高溫，奧運主辦方最終妥協安裝冷氣。

此外，凡是巴黎奧運會上看到的各種獎杯周邊等商品，全是一批批從中國義烏運來，像是巴黎奧運方手環也產自義烏。有相關數據顯示，今年巴黎奧運會的中國製造佔比達到 80%。1100 架中國製無人機近日也現身法國巴黎，上演一場絢麗的無人機和煙花表演。

另外，上一屆東京奧運，全球 14 家頂級贊助商中僅阿里巴巴是中國企業，今年巴黎奧運多了中國乳製品大王蒙牛集團。