〈陸港盤後〉市場等待中共三中全會更多細節 A股漲跌互見

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 16:30

中國 A 股市場三大指數周三（17 日）收盤漲跌互見，滬指跌 0.45%，投資人等待中共二十屆三中全會更多細節。

滬指周三收盤跌 0.45% 報 2,962.86 點，深證成指跌 0.47% 報 8,835.14 點，創業板指漲 0.01% 報 1,696.45 點，兩市成交額合計人民幣 6,751 億元。

電力、有色、煤炭、石油、汽車、半導體等類股下挫，保險、釀酒、食品飲料、醫藥、房地產、農業等族群上揚。

香港恒生指數周三收盤漲 0.06%，報 17,739.41 點，恒生科技指數漲 0.5%，報 3,640.88 點。

中共第二十屆中央委員會第三次全體會議，周一上午在北京登場，中央委員會總書記習近平代表中央政治局向全會提出工作報告，並說明《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定（討論稿）》。

中共通常在 10 月召開三中全會，通過重大政策和經濟改革方案，但二十屆三中全會延宕了半年以上。眼下中國正面臨房地產危機、年輕族群失業率高掛、企業和消費者信心低迷、地方政府債務激增等難題。

《路透》稱，中共每隔五年召開一次的三中全會非常重要，這場會議為中國長期社會和經濟政策制定總方向。本屆三中全會被形容為「具有劃時代意義」，中共預料將提出重大政策舉措，解決中國面臨的經濟社會發展問題。

《BBC》指出，三中全會在中共歷史上具有特殊意義。中共推動改革開放以來，歷屆三中全會聚焦改革，對中國的發展起到了重要作用。

《美聯社》稱，三中全會通常決定影響中國發展的長期方向。1978 年十一屆三中全會拉開中國改革開放大幕。1993 年十四屆三中全會通過了建立社會主義市場經濟體制的決定。2013 年十八屆三中全會提出全面深化改革，包括提出「使市場在資源配置中起決定性作用」等重大論斷。

《星島日報》周三則指出，本屆三中全會周四閉幕，中共將發布會議公報。此前一些市場人士認為，地方政府債台高築、青年失業率居高不下、企業信心不足，中共可能會宣布救市措施。

但《星島日報》說，無論是三中全會主旨，抑或官方對經濟形勢的判斷，中共都不可能推出救市措施。