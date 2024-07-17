盤中速報 - 塑膠工業類股表現強勁，漲幅3.25%，總成交額14.48億
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 10:19
台股今日塑膠工業類股表現強勁，17日10:19相關指數上漲3.25%，總成交額14.48億元，大盤占比0.7%。
該產業上漲家數18、下跌家數3、平盤家數0。領漲個股中石化(1314-TW)17日10:19股價上漲0.45元，報11.0元，漲幅4.27%。
塑膠工業近5日上漲0.59%，集中市場加權指數上漲0.41%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|塑膠工業
|集中市場加權指數
|近一週
|+0.59%
|+0.41%
|近一月
|-4.06%
|+6.63%
|近三月
|-10.34%
|+20.58%
|近六月
|-17.29%
|+38.34%
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