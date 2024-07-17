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鉅亨速報

盤中速報 - 塑膠工業類股表現強勁，漲幅3.25%，總成交額14.48億

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 10:19

台股今日塑膠工業類股表現強勁，17日10:19相關指數上漲3.25%，總成交額14.48億元，大盤占比0.7%。

該產業上漲家數18、下跌家數3、平盤家數0。領漲個股中石化(1314-TW)17日10:19股價上漲0.45元，報11.0元，漲幅4.27%。

塑膠工業近5日上漲0.59%，集中市場加權指數上漲0.41%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效

漲跌幅 塑膠工業 集中市場加權指數
近一週 +0.59% +0.41%
近一月 -4.06% +6.63%
近三月 -10.34% +20.58%
近六月 -17.29% +38.34%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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