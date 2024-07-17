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鉅亨速報

盤中速報 - 生技醫療股價指數類股表現強勁，漲幅2%，總成交額22.86億

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 10:19

台股今日生技醫療業類股表現強勁，17日10:19相關指數上漲2%，總成交額22.86億元，大盤占比4.26%。

該產業上漲家數63、下跌家數16、平盤家數13。領漲個股易威(1799-TW)17日10:19股價上漲15.5元，報190.0元，漲幅8.88%。

生技醫療股價指數近5日上漲0.77%，櫃買市場加權指數上漲0.66%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效

漲跌幅 生技醫療股價指數 櫃買市場加權指數
近一週 +0.77% +0.66%
近一月 +3.75% +4.86%
近三月 +7.52% +14.0%
近六月 +3.57% +20.55%

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