盤中速報 - 生技醫療股價指數類股表現強勁，漲幅2%，總成交額22.86億
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 10:19
台股今日生技醫療業類股表現強勁，17日10:19相關指數上漲2%，總成交額22.86億元，大盤占比4.26%。
該產業上漲家數63、下跌家數16、平盤家數13。領漲個股易威(1799-TW)17日10:19股價上漲15.5元，報190.0元，漲幅8.88%。
生技醫療股價指數近5日上漲0.77%，櫃買市場加權指數上漲0.66%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|生技醫療股價指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+0.77%
|+0.66%
|近一月
|+3.75%
|+4.86%
|近三月
|+7.52%
|+14.0%
|近六月
|+3.57%
|+20.55%
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