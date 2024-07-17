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鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過27.97億美元，BarnBridge(BOND)24小時漲幅達20.7%

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 10:15

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格65,801.01美元，24小時漲跌幅+1.78%；以太幣(ETH)現報價格3,490美元，24小時漲跌幅+0.61%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達27.97億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達13.51億美元；USDC(USDC)24小時成交量達9.95億美元。

24小時漲幅：BarnBridge(BOND)24小時漲幅20.7%；Mdex(MDX)24小時漲幅14.7%；DOCK(DOCK)24小時漲幅12.5%。

24小時跌幅：TerraClassicUSD(USTC)24小時跌幅26.1%；Worldcoin(WLD)24小時跌幅24.4%；BinaryX(BNX)24小時跌幅18.2%。

近一週漲幅：BETA(BETA)近一週漲幅8.74%；Celestia(TIA)近一週漲幅3.16%；CRV(CRV)近一週漲幅1.64%。

近一週跌幅：Mdex(MDX)近一週跌幅93.4%；1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)近一週跌幅43.8%；Worldcoin(WLD)近一週跌幅43.5%。

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