鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過27.97億美元，BarnBridge(BOND)24小時漲幅達20.7%

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 10:15

24小時漲幅：BarnBridge(BOND)24小時漲幅20.7%；Mdex(MDX)24小時漲幅14.7%；DOCK(DOCK)24小時漲幅12.5%。

24小時跌幅：TerraClassicUSD(USTC)24小時跌幅26.1%；Worldcoin(WLD)24小時跌幅24.4%；BinaryX(BNX)24小時跌幅18.2%。

近一週漲幅：BETA(BETA)近一週漲幅8.74%；Celestia(TIA)近一週漲幅3.16%；CRV(CRV)近一週漲幅1.64%。