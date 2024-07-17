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鉅亨速報

盤中速報 - 皇昌(2543)急拉3.1%報63.1元，成交6,615張

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 10:04

皇昌(2543-TW)近5分K漲速3.1%，17日10:04報63.1元，成交6,615張，今日漲幅為4.13％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

皇昌(2543-TW)近5日股價上漲0.5%，所屬產業為建材營造業，相關建材營造上漲9.05%。集中市場加權指數上漲0.41%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-3,751 張
  • 外資買賣超：-3,587 張
  • 投信買賣超：+36 張
  • 自營商買賣超：-200 張
  • 融資增減：-608 張
  • 融券增減：-151 張

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