盤中速報 - 皇昌(2543)急拉3.1%報63.1元，成交6,615張
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 10:04
皇昌(2543-TW)近5分K漲速3.1%，17日10:04報63.1元，成交6,615張，今日漲幅為4.13％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
皇昌(2543-TW)近5日股價上漲0.5%，所屬產業為建材營造業，相關建材營造上漲9.05%。集中市場加權指數上漲0.41%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-3,751 張
- 外資買賣超：-3,587 張
- 投信買賣超：+36 張
- 自營商買賣超：-200 張
- 融資增減：-608 張
- 融券增減：-151 張
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