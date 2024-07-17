search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

外資近5日買超個股

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 08:49

1. 外資累計買超 5 日的股票
復華富時不動產 (00712-TW)、友達 (2409-TW)、遠東銀 (2845-TW)、群創 (3481-TW)、統一台灣高息動能 (00939-TW)

2. 外資累計買超 4 日的股票
復華富時不動產 (00712-TW)、遠東銀 (2845-TW)、群創 (3481-TW)、友達 (2409-TW)、統一台灣高息動能 (00939-TW)

3. 外資累計買超 3 日的股票
復華富時不動產 (00712-TW)、群創 (3481-TW)、友達 (2409-TW)、緯創 (3231-TW)、國泰金 (2882-TW)

4. 外資累計買超 2 日的股票
緯創 (3231-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)、聯電 (2303-TW)、國票金 (2889-TW)、群益證 (6005-TW)

5. 外資當日 (16) 買超的股票
緯創 (3231-TW)、群益證 (6005-TW)、長榮航 (2618-TW)、潤泰新 (9945-TW)、國泰金 (2882-TW)
 

文章標籤

台股台股盤後表格

相關行情

台股首頁我要存股
友達190.53%
遠東銀16.5-0.90%
群創15.20.33%
緯創113-0.44%
國泰金65.60.31%
聯電53.20.38%
國票金15.4-0.65%
群益證23.650.21%
長榮航34.91.60%
潤泰新47.752.69%
復華富時不動產10.31.78%
統一台灣高息動能14.980.20%

鉅亨贏指標

了解更多

#波段回檔股

偏弱
長榮航

58.33%

勝率
中強短弱
遠東銀

61.54%

勝率

#下跌三黑K線

中強短弱
遠東銀

61.54%

勝率

#帶量跌破均線糾結

中強短弱
遠東銀

61.54%

勝率

#波段上揚股

偏強
潤泰新

79.31%

勝率

#散戶進大戶拋

中強短弱
國票金

68.18%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty