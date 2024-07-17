外資近5日買超個股
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 08:49
1. 外資累計買超 5 日的股票
復華富時不動產 (00712-TW)、友達 (2409-TW)、遠東銀 (2845-TW)、群創 (3481-TW)、統一台灣高息動能 (00939-TW)
2. 外資累計買超 4 日的股票
復華富時不動產 (00712-TW)、遠東銀 (2845-TW)、群創 (3481-TW)、友達 (2409-TW)、統一台灣高息動能 (00939-TW)
3. 外資累計買超 3 日的股票
復華富時不動產 (00712-TW)、群創 (3481-TW)、友達 (2409-TW)、緯創 (3231-TW)、國泰金 (2882-TW)
4. 外資累計買超 2 日的股票
緯創 (3231-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)、聯電 (2303-TW)、國票金 (2889-TW)、群益證 (6005-TW)
5. 外資當日 (16) 買超的股票
緯創 (3231-TW)、群益證 (6005-TW)、長榮航 (2618-TW)、潤泰新 (9945-TW)、國泰金 (2882-TW)
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