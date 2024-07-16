川普欽點Vance搭檔參選！拜登競選陣營：賀錦麗已準備好跟他辯論
鉅亨網編譯陳韋廷 2024-07-16 08:27
美國共和黨全國代表大會周一 (15 日) 提名俄亥俄州參議員 J.D. Vance 為副總統候選人，美國總統拜登的競選陣營同日表示，副總統賀錦麗準備與其辯論。賀錦麗已再次成為拜登今年大選的競選搭檔。
美國政治媒體《Politico》報導，美國副總統賀錦麗向共和黨副總統候選人 Vance 發出電視辯論提議，系望在 7 月 23 日到 8 月 13 日之間進行。
民主黨競選總部發言人表示，賀錦麗在 Vance 獲提名後便致電參議員 Vance 並留言祝賀，並表示希望在《CBS》主持的副總統辯論會上見面。
拜登競選陣營發言人 TJ Ducklo 說，如果 Vance 願意與她辯論，賀錦麗副總統也會這樣做，副總統目前已做好與 Vancce 較量的充分準備。
對於 Vance 獲共和黨提名，美國總統拜登則稱認為他完全是川普的「複製人」，在所有問題上都是川普的翻版，不認為兩人有差。
共和黨周一也正式提名川普為總統候選人，他選擇來自俄亥俄州的 Vance 作為副總統候選人。
Vance 曾在美軍陸戰隊服役，後來進入耶魯大學法學院就讀，之後從事風險投資工作。2016 年，他出版暢銷書《絕望者之歌》而聞名，該書描述他成長的美國阿帕拉契地區，以及白人工人階層所面臨的社會問題。
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