川普欽點Vance搭檔參選！拜登競選陣營：賀錦麗已準備好跟他辯論

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-07-16 08:27

美國共和黨全國代表大會周一 (15 日) 提名俄亥俄州參議員 J.D. Vance 為副總統候選人，美國總統拜登的競選陣營同日表示，副總統賀錦麗準備與其辯論。賀錦麗已再次成為拜登今年大選的競選搭檔。

美國政治媒體《Politico》報導，美國副總統賀錦麗向共和黨副總統候選人 Vance 發出電視辯論提議，系望在 7 月 23 日到 8 月 13 日之間進行。

民主黨競選總部發言人表示，賀錦麗在 Vance 獲提名後便致電參議員 Vance 並留言祝賀，並表示希望在《CBS》主持的副總統辯論會上見面。

拜登競選陣營發言人 TJ Ducklo 說，如果 Vance 願意與她辯論，賀錦麗副總統也會這樣做，副總統目前已做好與 Vancce 較量的充分準備。

對於 Vance 獲共和黨提名，美國總統拜登則稱認為他完全是川普的「複製人」，在所有問題上都是川普的翻版，不認為兩人有差。

共和黨周一也正式提名川普為總統候選人，他選擇來自俄亥俄州的 Vance 作為副總統候選人。