創單日最大漲幅！川普遇刺後首交易日Trump Media飆逾三成 Rumble漲近21%

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-07-16 09:25

美國前總統川普的社群平台 Truth Social 母公司 Trump Media & Technology(DJT-US)股價周一 (15 日) 猛漲 31.37%，一度漲高至每股 46.27 美元，最終收在 40.58 美元並創下史上單日最大漲幅紀錄，保守派媒體平台 Rumble(RUM-US) 也在川普宣布 J.D.Vance 為競選當檔後狂飆近 21%。Vance 也是 Rumble 投資者之一。

綜合《雅虎財經》與《CNN》報導，在美國前總統川普上周六 (12 日) 賓州造勢遇襲後，多家線上博弈網站對他獲勝的預測投注大幅增加。

根據 RealClearPolitics 追蹤的賭盤，截至周一，川普勝選機率從上周六賓州遇刺前的 56.2% 一口氣拉升至 66%，現任總統拜登從 14.3% 攀升至 18.3%，副總統賀錦麗的勝率則從 16.3% 驟降至 7%。

在美股盤前交易期間，Trump Media 股價一度飆漲 70%，但漲幅在開盤回落。股價飆漲也大幅拉高川普的持股價值。

以周一收盤價計算，川普持有的 1.1475 億股股票價值近 50 億美元。這一數字高於上周五的 35 億美元。Trump Media 上市後不久，川普持股價值曾一度超過 45 億美元。

但事實上，Trump Media 近幾個月來一直劇烈波動，在上月總統大選辯論後一度暴漲，因美國總統拜登辯論表現不佳，但隨後又向下走跌。

今年 5 月，在川普所涉的 34 項罪名被判有罪後隔天曾大跌 5%，且自今年 3 月底 IPO 上市以來，Trump Media 股價已下跌約 30%。

專家表示，Trump Media 是一檔依靠炒作與市場話題進行交易的迷因股。過去幾個月來，Trump Media 一直是投資人押寶川普重返白宮的一種方式。