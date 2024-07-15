鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過16.59億美元，BounceBit(BB)24小時漲幅達4.45%

鉅亨網新聞中心 2024-07-15 17:15

24小時漲幅：BounceBit(BB)24小時漲幅4.45%；Tellor Tributes(TRB)24小時漲幅4.56%；Akropolis(AKRO)24小時漲幅10.5%。

24小時跌幅：DAR(DAR)24小時跌幅44.1%；Mdex(MDX)24小時跌幅19.4%；DOCK(DOCK)24小時跌幅18%。

近一週漲幅：BETA(BETA)近一週漲幅15.7%；Xai(XAI)近一週漲幅9.09%；Notcoin(NOT)近一週漲幅7.51%。