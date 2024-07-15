盤中速報 - 藝舍-KY(2724)急拉5.59%報35.0元，成交187張
鉅亨網新聞中心 2024-07-15 13:19
藝舍-KY(2724-TW)近5分K漲速5.59%，15日13:19報35.0元，成交187張，今日漲幅為9.38％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
藝舍-KY(2724-TW)近5日股價下跌0.62%，所屬產業為觀光餐旅，相關櫃檯觀光餐旅類指數下跌0.2%。櫃買市場加權指數下跌0.78%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-14 張
- 外資買賣超：-14 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：0 張
- 融券增減：0 張
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