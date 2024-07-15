盤中速報 - 宏碁資訊(6811)大漲7.1%，報324.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-15 10:26
宏碁資訊(6811-TW)15日10:26股價上漲21.5元，報324.5元，漲幅7.1%，成交684張。
宏碁資訊(6811-TW)所屬產業為數位雲端，主要業務為雲端服務、智慧物聯網、加值運用與開發及邊緣運算智慧載具。平台即服務。
近5日股價上漲7.07%，櫃買市場加權指數下跌0.78%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-246 張
- 外資買賣超：-56 張
- 投信買賣超：-154 張
- 自營商買賣超：-36 張
- 融資增減：+316 張
- 融券增減：+5 張
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