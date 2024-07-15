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鉅亨速報

盤中速報 - 宏碁資訊(6811)大漲7.1%，報324.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-15 10:26

宏碁資訊(6811-TW)15日10:26股價上漲21.5元，報324.5元，漲幅7.1%，成交684張。

宏碁資訊(6811-TW)所屬產業為數位雲端，主要業務為雲端服務、智慧物聯網、加值運用與開發及邊緣運算智慧載具。平台即服務。

近5日股價上漲7.07%，櫃買市場加權指數下跌0.78%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-246 張
  • 外資買賣超：-56 張
  • 投信買賣超：-154 張
  • 自營商買賣超：-36 張
  • 融資增減：+316 張
  • 融券增減：+5 張

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