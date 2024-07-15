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鉅亨速報

盤中速報 - 佳龍(9955)大跌7.12%，報35.85元

鉅亨網新聞中心 2024-07-15 09:24

佳龍(9955-TW)15日09:24股價下跌2.75元，報35.85元，跌幅7.12%，成交5,523張。

佳龍(9955-TW)所屬產業為綠能環保，主要業務為廢資訊品清運及處理、混合五金處理及銷售。貴金屬之銷售、資源再生品之銷售。五金、機械零件及零組件之買賣業務、其他等。

近5日股價上漲9.35%，集中市場加權指數上漲1.53%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,889 張
  • 外資買賣超：+1,889 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：+2,298 張
  • 融券增減：+154 張

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