盤中速報 - 佳龍(9955)大跌7.12%，報35.85元
鉅亨網新聞中心 2024-07-15 09:24
佳龍(9955-TW)15日09:24股價下跌2.75元，報35.85元，跌幅7.12%，成交5,523張。
佳龍(9955-TW)所屬產業為綠能環保，主要業務為廢資訊品清運及處理、混合五金處理及銷售。貴金屬之銷售、資源再生品之銷售。五金、機械零件及零組件之買賣業務、其他等。
近5日股價上漲9.35%，集中市場加權指數上漲1.53%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,889 張
- 外資買賣超：+1,889 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+2,298 張
- 融券增減：+154 張
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