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鉅亨速報

外資近5日買超個股

鉅亨網新聞中心 2024-07-15 08:49

1. 外資累計買超 5 日的股票
友達 (2409-TW)、遠東銀 (2845-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)、群創 (3481-TW)、聯電 (2303-TW)

2. 外資累計買超 4 日的股票
友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)、遠東銀 (2845-TW)、統一台灣高息動能 (00939-TW)

3. 外資累計買超 3 日的股票
友達 (2409-TW)、遠東銀 (2845-TW)、群創 (3481-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)、統一台灣高息動能 (00939-TW)

4. 外資累計買超 2 日的股票
群創 (3481-TW)、遠東銀 (2845-TW)、友達 (2409-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)、統一台灣高息動能 (00939-TW)

5. 外資當日 (12) 買超的股票
友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)、新光金 (2888-TW)、瑞軒 (2489-TW)
 

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友達19.6-0.76%
遠東銀16.95-0.59%
群創15.45-0.96%
聯電53.61.13%
新光金11.9-0.42%
瑞軒25.755.10%
復華富時不動產10.020.40%
統一台灣高息動能14.950.07%

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#營收獲利增加

偏強
瑞軒

85%

勝率

#營收創高股

偏強
新光金

80.65%

勝率

#波段回檔股

中強短弱
遠東銀

59.26%

勝率

#動能指標下跌股

中強短弱
遠東銀

59.26%

勝率

#極短線弱勢

中強短弱
遠東銀

59.26%

勝率

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