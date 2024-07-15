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鉅亨速報

投信近5日買超個股

鉅亨網新聞中心 2024-07-15 08:45

1. 投信累計買超 5 日的股票
聯電 (2303-TW)、遠傳 (4904-TW)、中信金 (2891-TW)、國票金 (2889-TW)、玉山金 (2884-TW)

2. 投信累計買超 4 日的股票
中信金 (2891-TW)、玉山金 (2884-TW)、京元電子 (2449-TW)、國票金 (2889-TW)、遠傳 (4904-TW)

3. 投信累計買超 3 日的股票
中信金 (2891-TW)、玉山金 (2884-TW)、遠東新 (1402-TW)、上海商銀 (5876-TW)、聯電 (2303-TW)

4. 投信累計買超 2 日的股票
中信金 (2891-TW)、聯電 (2303-TW)、遠東新 (1402-TW)、上海商銀 (5876-TW)、京元電子 (2449-TW)

5. 投信當日 (12) 買超的股票
聯電 (2303-TW)、中信金 (2891-TW)、京元電子 (2449-TW)、遠東新 (1402-TW)、群益證 (6005-TW)
 

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聯電53.50.94%
遠傳79.50.38%
中信金38.550.39%
國票金15.65-1.57%
玉山金30.150.84%
京元電子128.50.78%
遠東新37.7-0.26%
上海商銀45.20.11%
群益證24.95-0.20%

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#波段上揚股

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75%

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#動能指標下跌股

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66.67%

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中信金

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中強短弱
群益證

76%

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#指標剛跌破

偏強
國票金

66.67%

勝率
偏強
中信金

70%

勝率

#高檔出場訊號

偏強
國票金

66.67%

勝率
偏強
中信金

70%

勝率

#偏弱機會股

偏強
國票金

66.67%

勝率
中強短弱
群益證

76%

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