鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過12.45億美元，Mdex(MDX)24小時漲幅達32%

鉅亨網新聞中心 2024-07-14 17:15

24小時漲幅：Mdex(MDX)24小時漲幅32%；DOCK(DOCK)24小時漲幅30.3%；Flamingo(FLM)24小時漲幅6.62%。

24小時跌幅：BarnBridge(BOND)24小時跌幅20.9%；Akropolis(AKRO)24小時跌幅25.4%；BinaryX(BNX)24小時跌幅14.2%。

近一週漲幅：BETA(BETA)近一週漲幅21.4%；LayerZero(ZRO)近一週漲幅6.97%；Render Token(RNDR)近一週漲幅5.39%。