鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過12.45億美元，Mdex(MDX)24小時漲幅達32%
鉅亨網新聞中心 2024-07-14 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格60,134美元，24小時漲跌幅+3.70%；以太幣(ETH)現報價格3,209.16美元，24小時漲跌幅+2.33%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達12.45億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達4.82億美元；瑞波幣(XRP)24小時成交量達3.45億美元。
24小時漲幅：Mdex(MDX)24小時漲幅32%；DOCK(DOCK)24小時漲幅30.3%；Flamingo(FLM)24小時漲幅6.62%。
24小時跌幅：BarnBridge(BOND)24小時跌幅20.9%；Akropolis(AKRO)24小時跌幅25.4%；BinaryX(BNX)24小時跌幅14.2%。
近一週漲幅：BETA(BETA)近一週漲幅21.4%；LayerZero(ZRO)近一週漲幅6.97%；Render Token(RNDR)近一週漲幅5.39%。
近一週跌幅：Mdex(MDX)近一週跌幅77.3%；大零幣(ZEC)近一週跌幅43.3%；Flamingo(FLM)近一週跌幅42.3%。
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