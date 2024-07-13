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鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過11.29億美元，1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)24小時漲幅達5.58%

鉅亨網新聞中心 2024-07-13 17:15

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格57,987.22美元，24小時漲跌幅+1.38%；以太幣(ETH)現報價格3,135.55美元，24小時漲跌幅+1.98%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達11.29億美元；USDC(USDC)24小時成交量達5.18億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達4.86億美元。

24小時漲幅：1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)24小時漲幅5.58%；Sei(SEI)24小時漲幅2.59%；Gifto(GFT)24小時漲幅2.31%。

24小時跌幅：Mdex(MDX)24小時跌幅63.4%；DOCK(DOCK)24小時跌幅75.2%；PowerPool(CVP)24小時跌幅21.1%。

近一週漲幅：BarnBridge(BOND)近一週漲幅39.1%；DOCK(DOCK)近一週漲幅25.9%；Dogwifhat(WIF)近一週漲幅22%。

近一週跌幅：Mdex(MDX)近一週跌幅119%；1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)近一週跌幅65.3%；CTXC(CTXC)近一週跌幅26.7%。

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