鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過11.29億美元，1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)24小時漲幅達5.58%

鉅亨網新聞中心 2024-07-13 17:15

24小時漲幅：1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)24小時漲幅5.58%；Sei(SEI)24小時漲幅2.59%；Gifto(GFT)24小時漲幅2.31%。

24小時跌幅：Mdex(MDX)24小時跌幅63.4%；DOCK(DOCK)24小時跌幅75.2%；PowerPool(CVP)24小時跌幅21.1%。

近一週漲幅：BarnBridge(BOND)近一週漲幅39.1%；DOCK(DOCK)近一週漲幅25.9%；Dogwifhat(WIF)近一週漲幅22%。