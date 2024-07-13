鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過12.58億美元，Enzyme(MLN)24小時漲幅達4.78%
鉅亨網新聞中心 2024-07-13 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格57,815.31美元，24小時漲跌幅+1.40%；以太幣(ETH)現報價格3,125.38美元，24小時漲跌幅+0.99%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達12.58億美元；USDC(USDC)24小時成交量達6.63億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達5.32億美元。
24小時漲幅：Enzyme(MLN)24小時漲幅4.78%；BETA(BETA)24小時漲幅2.21%；SFP(SFP)24小時漲幅2.68%。
24小時跌幅：Mdex(MDX)24小時跌幅128%；Flamingo(FLM)24小時跌幅26.5%；DOCK(DOCK)24小時跌幅22.8%。
近一週漲幅：BarnBridge(BOND)近一週漲幅39.1%；DOCK(DOCK)近一週漲幅25.9%；Dogwifhat(WIF)近一週漲幅22%。
近一週跌幅：Mdex(MDX)近一週跌幅119%；1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)近一週跌幅65.3%；CTXC(CTXC)近一週跌幅26.7%。
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