鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過12.58億美元，Enzyme(MLN)24小時漲幅達4.78%

鉅亨網新聞中心 2024-07-13 10:15

24小時漲幅：Enzyme(MLN)24小時漲幅4.78%；BETA(BETA)24小時漲幅2.21%；SFP(SFP)24小時漲幅2.68%。

24小時跌幅：Mdex(MDX)24小時跌幅128%；Flamingo(FLM)24小時跌幅26.5%；DOCK(DOCK)24小時跌幅22.8%。

近一週漲幅：BarnBridge(BOND)近一週漲幅39.1%；DOCK(DOCK)近一週漲幅25.9%；Dogwifhat(WIF)近一週漲幅22%。